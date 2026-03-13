Baywatch reboot | la ginnasta Livvy Dunne debutta come attrice nella serie Fox

La serie Fox di Baywatch ha annunciato il debutto di Livvy Dunne, ginnasta e influencer, nel cast. La giovane attrice si unisce al cast della nuova stagione, portando sul set il suo pubblico e la sua presenza. La produzione ha condiviso ufficialmente questa novità, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le modalità di interpretazione.

Il cast del nuovo Baywatch si arricchisce di un nome di peso, portando il mondo degli influencer direttamente sul set della serie targata Fox. Come confermato da Deadline, la ginnasta e modella Livvy Dunne farà il suo debutto professionale come attrice interpretando Grace, una giovane bagnina alle prime armi che promette di dare dinamismo al gruppo. Per la ventitreenne, che ha ufficialmente concluso la carriera agonistica ad aprile 2025, si tratta di una transizione naturale verso il mondo del piccolo schermo, un obiettivo che aveva già dichiarato di voler perseguire al termine del suo percorso sportivo alla Louisiana State University.