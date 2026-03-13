Bastoni simulazione in Inter-Juventus vale un premio? La scelta della Lombardia

Durante la partita tra Inter e Juventus, Alessandro Bastoni ha simulato un fallo, attirando l'attenzione sulla possibile assegnazione di un premio. La questione riguarderebbe una decisione presa dalla Lombardia, che potrebbe influenzare il riconoscimento o meno per il difensore nerazzurro. La discussione si concentra sulla validità di assegnare un premio in base a episodi verificatisi durante l'incontro.

(Adnkronos) – Un premio per Alessandro Bastoni? Il difensore dell'Inter potrebbe essere premiato, piuttosto a sorpresa, dopo la simulazione che ha portato alla seconda ammonizione, e quindi al cartellino rosso, di Pierre Kalulu nell'ultimo Inter-Juventus, creando un vero e proprio caso mediatico che ha trovolto giocatore e Serie A. Dopo l'accaduto Bastoni si è scusato pubblicamente, intervenendo in conferenza stampa alla vigilia di Bodo-Inter e riconoscendo il suo errore. Proprio per questo 'mea culpa', seppur arrivato con qualche giorno di ritardo, la Regione Lombardia lo ha candidato al premio Rosa Camuna, massima onorificenza per il valore sportivo e l’atteggiamento dimostrato dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Simulazione Bastoni, la decisione del Giudice Sportivo dopo Inter Juve. Provvedimento o no? Ecco la scelta fattaCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.

Inter-Juventus, Moratti: “Bastoni? Ha fatto una simulazione entusiasta”Home > Calcio > Inter-Juventus, Moratti: “Bastoni? Ha fatto una simulazione entusiasta” L’ex patron nerazzurro a Radio anch’io sport: “Juve vittima?...

Approfondimenti e contenuti su Bastoni simulazione in Inter Juventus...

Temi più discussi: Bastoni, boato di fischi: anche Como non perdona la figuraccia mondiale in Inter-Juventus; Bastoni, anche a Como una pioggia di fischi. Fabregas lo difende: Va protetto; Fischiatissimo e infortunato, il derby da incubo di Bastoni: forte contusione alla tibia; Giuseppe Rossi: Bastoni in Inter-Juventus? Nessuna colpa, avrà pensato fosse la cosa giusta da fare. Odio quel tipo di cose, ma fa parte del gioco. A cosa serve il VAR?.

Inter, Bastoni e il caso simulazione con la Juventus: dalla polemica alla candidatura alla Rosa CamunaDopo la simulazione nel match contro la Juventus, episodio che aveva acceso polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, il calciatore nerazzurro è stato proposto per la Rosa Camuna, la massima ... gonfialarete.com

Bastoni, simulazione in Inter-Juventus vale un premio? La scelta della LombardiaUn premio per Alessandro Bastoni? Il difensore dell'Inter potrebbe essere premiato, piuttosto a sorpresa, dopo la simulazione che ha portato alla seconda ammonizione, e quindi al cartellino rosso, di ... adnkronos.com

Bastoni candidato alla Premio Rosa Camuna dopo la simulazione in Inter-Juventus: "Maturità nel riconoscere pubblicamente un proprio errore" x.com

Alessandro Bastoni nell'occhio del ciclone dopo la simulazione in Inter-Juventus Le successive scuse per l'errore commesso hanno però spinto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, a candidare il difensore per il premio d - facebook.com facebook