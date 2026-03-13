Il difensore dell'Inter, alle prese con una forte contusione alla tibia, non si è ancora riaggregato agli allenamenti. Contro l'Atalanta, Carlos Augusto si candida per partire dal primo minuto, mentre il giocatore coinvolto nel problema non ha ancora ripreso le attività con il gruppo. La sua presenza nella prossima partita resta in dubbio.

Alessandro Bastoni non ha ancora smaltito la forte contusione alla tibia, rimediata in un ruvido contrasto con Rabiot nel secondo tempo del derby obbligandolo a uscire. Oggi, alla vigilia della partita contro la "sua" Atalanta, Bastoni proverà a capire se può allenarsi con il gruppo. Dipende solo dalle sue sensazioni e dal dolore, perché gli esami hanno escluso fratture o altri danni gravi (edema osseo) alla gamba. Non è evidentemente un periodo felice per il difensore della Nazionale, fischiato a ogni tocco di palla in tutti gli stadi avversari dopo la famosa simulazione contro lo juventino Kalulu. Domani al suo posto potrebbe giocare Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bastoni, la tibia fa ancora male: contro l'Atalanta si candida Carlos Augusto dal 1'

