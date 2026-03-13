Bastoni candidato al Rosa Camuna per le scuse dopo Inter Juve | Gesto non scontato e non comune

Bastoni è stato candidato al premio «Rosa Camuna» dopo aver chiesto scusa per quanto accaduto nei giorni successivi al derby d’Italia. La candidatura è stata annunciata in relazione a quel gesto, definito come non scontato e poco comune. La decisione è stata comunicata dalla redazione di Inter News 24, che ha evidenziato il collegamento tra l’evento e la proposta di riconoscimento.

Inter News 24 Bastoni è stato candidato al premio «Rosa Camuna», il motivo deriva da quanto accaduto nei giorni post derby d’Italia. Ci sarà da discutere. 29 giorni fa l’episodio che più sta facendo discutere nel mondo calcistico e non solo. Quanto accaduto tra Pierre Kalulu e Alessandro Bastoni ha scatenato l’ira dei tifosi italiani e anche degli addetti ai lavori. Il calciatore dell’Inter, oggi fischiato nei vari Stadi di Serie A, nei giorni seguenti in conferenza stampa ha chiesto scusa ammettendo il proprio errore. Proprio grazie a quest’ultimo gesto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha candidato il... 🔗 Leggi su Internews24.com

