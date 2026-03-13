Il Barcellona sta pianificando di acquistare Bastoni, difensore dell’Inter, durante la prossima sessione di mercato estiva. Deco, dirigente del club spagnolo, ha delineato il progetto per portare il giocatore in Catalogna, attratto dall’opportunità di trasferirsi in una squadra di alto livello. Bastoni rappresenta l’obiettivo principale del club per rinforzare la linea difensiva.

Inter News 24 Bastoni Barcellona, il piano di Deco per portare il centrale in Spagna, affascinato dalla concreta possibilità di vestire la maglia blaugrana. Le strategie di mercato della Beneamata potrebbero presto incrociarsi con le ambizioni internazionali del club catalano. Alessandro Bastoni, difensore centrale mancino noto per la sua eleganza e la capacità di impostare l’azione, è diventato il chiodo fisso di Deco, ex fantasista portoghese e attuale direttore sportivo del Barcellona. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto in collegamento con Radio Marca, la società spagnola ha messo il pilastro del Biscione in cima alla lista delle preferenze per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni Barcellona, Moretto spiega il piano di Deco: il difensore nerazzurro è l’obiettivo numero uno per l’estate

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