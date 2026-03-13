Una proposta di legge presentata dai familiari delle vittime chiede di eliminare i permessi premio per chi ha commesso omicidi contro le donne. Elena Tiron, sorella di Gabriela Trandafir e zia di Renata, entrambe uccise nel 2022 a Cavazzona, ha espresso la sua richiesta, affermando che è necessario fermare questa strage. La proposta mira a cambiare le norme sui permessi per i condannati.

«Bisogna fermare questa strage »: è questo l’urlo di Elena Tiron, sorella di Gabriela Trandafir e zia di Renata, uccise nel 2022 a Cavazzona. Le due vittime avevano denunciato l’aggressore undici volte. Questa è solo una delle storie raccontate all’evento “Non solo 8 marzo. Storie di donne e giustizia negata”, organizzato dall’ associazione Giornaliste Italiane al CeoforLife in piazza Montecitorio, a Roma. Tre casi simbolo di malagiustizia sono stati ricordati all’incontro. Al centro le vicende di Noemi Durini, uccisa nel 2017 nel Lecchese dal compagno; Marianna Manduca, uccisa nel 2007 in Sicilia dall’ex marito; e Gabriela Trandafir e la figlia Renata, uccise nel 2022 a Castelfranco Emilia dal marito della donna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Basta permessi premio a chi uccide le donne”: la pdl dei familiari delle vittime

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