Nell’ultima partita di Eurolega, l’Olimpia Milano ha battuto il Maccabi Tel Aviv all’Allianz Cloud di Milano, mantenendo la posizione nella zona play-in della competizione. Durante l’incontro, Nebo ha segnato punti decisivi per la squadra italiana, contribuendo alla vittoria. Con questo risultato, Milano si trova a un passo dalla top 10 europea, consolidando la sua posizione nel torneo.

Resta in scia alla zona play-in dell’Eurolega l’EA7 Emporio Armani Milano che all’Allianz Cloud di Milano si impone sul Maccabi Tel Aviv e si porta a un successo dalla top 10 europea. Ma non è una vittoria facile, con i biancorossi che concedono spesso troppo in difesa, ma si affidano a Guduric, Nebo, Shields e LeDay per portarla a casa. Il match inizia con una tripla di Shields, ma Milano che poi concede un po’ troppo in difesa, non pressa, permette qualche tiro di troppo al Maccabi che si porta sul +4. Si sblocca LeDay da oltre l’arco, poi canestro facile di Nebo e vantaggio Olimpia. Milano che alterna alte percentuali da oltre l’arco a blackout difensive, poi una palla persa velenosissima di LeDay e israeliani che restano lì. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Nebo trascina l’Olimpia Milano oltre il Maccabi in Eurolega

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