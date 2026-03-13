Basket Nebo trascina l’Olimpia Milano oltre il Maccabi in Eurolega
Nell’ultima partita di Eurolega, l’Olimpia Milano ha battuto il Maccabi Tel Aviv all’Allianz Cloud di Milano, mantenendo la posizione nella zona play-in della competizione. Durante l’incontro, Nebo ha segnato punti decisivi per la squadra italiana, contribuendo alla vittoria. Con questo risultato, Milano si trova a un passo dalla top 10 europea, consolidando la sua posizione nel torneo.
Resta in scia alla zona play-in dell’Eurolega l’EA7 Emporio Armani Milano che all’Allianz Cloud di Milano si impone sul Maccabi Tel Aviv e si porta a un successo dalla top 10 europea. Ma non è una vittoria facile, con i biancorossi che concedono spesso troppo in difesa, ma si affidano a Guduric, Nebo, Shields e LeDay per portarla a casa. Il match inizia con una tripla di Shields, ma Milano che poi concede un po’ troppo in difesa, non pressa, permette qualche tiro di troppo al Maccabi che si porta sul +4. Si sblocca LeDay da oltre l’arco, poi canestro facile di Nebo e vantaggio Olimpia. Milano che alterna alte percentuali da oltre l’arco a blackout difensive, poi una palla persa velenosissima di LeDay e israeliani che restano lì. 🔗 Leggi su Oasport.it
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