Baseball Graziani | Il potentino Quattrini si fa valere con la maglia azzurra

Il baseball italiano si fa notare con la partecipazione di un giocatore del Potentino alla World Classic. Gabriele Quattrini, 28 anni, rappresenta la squadra azzurra nella competizione organizzata dalla Major League negli Stati Uniti. Andrea Graziani, presidente della Hotsand Macerata, ha espresso soddisfazione per la presenza di Quattrini in questa manifestazione internazionale.

"Una grande gioia vedere il nostro Gabriele Quattrini, 28 anni, in azzurro alla World Classic ". Andrea Graziani, presidente della Hotsand Macerata, parla della nazionale impegnata negli States nella manifestazione organizzata dalla Major League. "Sono stati scelti – spiega – giocatori di origine italiana, la maggioranza milita nella Major League". È quindi un livello tecnico molto alto ed è anche una soddisfazione maggiore vedere il potentino in azzurro. "Per il ragazzo – spiega Graziani – si tratta di una soddisfazione enorme, ma lo è anche per noi e testimonia i passi avanti fatti dalla società che dieci anni fa era in serie B". Quattrini è stato impiegato in due occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

