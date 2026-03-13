Bari weekend | teatro flamenco e natura per un’esperienza

Il fine settimana del 14 e 15 marzo porta a Bari e nella provincia un ricco calendario di eventi tra teatro, spettacoli di flamenco e escursioni nella natura. La città si anima con iniziative che coinvolgono diverse fasce di pubblico, offrendo occasioni di intrattenimento e scoperta in vari luoghi. Questa proposta culturale e ricreativa si concentra su momenti di aggregazione e svago per tutti.

Il weekend del 14 e 15 marzo si preannuncia come un momento di vivace aggregazione culturale per Bari e provincia, con un’offerta variegata che spazia dal teatro alla natura. Dalle rive dell’Adriatico fino ai sentieri della Murgia, cittadini e visitatori troveranno occasioni per immergersi nella tradizione locale e nelle nuove forme espressive. La programmazione include spettacoli teatrali, concerti musicali ed escursioni guidate pensati per coinvolgere pubblici diversi, dalle famiglie ai turisti interessati al patrimonio paesaggistico. La città vecchia e i borghi limitrofi diventano palcoscenici a cielo aperto dove la storia incontra l’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

