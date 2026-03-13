Barche in carbonio Anvera èil futuro

Dalla lavorazione dei materiali alla creazione di imbarcazioni ad alte prestazioni. LG srl è l'azienda da cui nasce Anvera, brandspecializzato nella progettazione e costruzione di barche in fibra di carbonio con sede a Misano Adriatico. Tecnologia, design e artigianalità italiana per l'azienda in vetrina nel programma«Imprese Vincenti». Marco Rossetti, amministratore e responsabile commerciale e marketing, cos'è Anvera e di che cosa vi occupate? «Anvera è un modo unico di vivere il mare, fatto di libertà di movimento e unicità. Siamo un atelier italiano specializzato nella progettazione e costruzione di imbarcazioni ad alte prestazioni realizzate interamente in fibra di carbonio.