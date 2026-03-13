Domenica 15 marzo 2026 alle ore 16:15 si gioca la partita tra Barcellona e Siviglia. Il Barcellona, reduce da una trasferta difficile a Newcastle, ha ottenuto un risultato positivo grazie a un rigore nel finale, segnato da Dani Olmo e realizzato da Lamine Yamal. La sfida si svolge in Catalogna, con le formazioni pronte a scendere in campo.

Il Barcellona sapeva che la trasferta di Newcastle non sarebbe stata una passeggiata ma la sofferenza dei catalani è stata anche maggiore del previsto: solo un rigore nel finale, conquistato da Dani Olmo e realizzato da Lamine Yamal, ha permesso ai blaugrana di uscire imbattuti da St. James’ Park. In attesa della partita di ritorno,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Barcellona-Siviglia (domenica 15 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Catalani vincenti ma ospiti a segno?

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