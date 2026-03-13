Barcellona-Siviglia domenica 15 marzo 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Andalusi in trasferta al Nou Camp

Domenica 15 marzo 2026 alle ore 16:15 si disputa la partita tra Barcellona e Siviglia al Nou Camp. Il Barcellona ha affrontato in trasferta il Newcastle, dove ha ottenuto una vittoria con un rigore al 90’ segnato da Dani Olmo e realizzato da Lamine Yamal. La squadra catalana è rimasta imbattuta nonostante le difficoltà incontrate durante il match.

Il Barcellona sapeva che la trasferta di Newcastle non sarebbe stata una passeggiata ma la sofferenza dei catalani è stata anche maggiore del previsto: solo un rigore nel finale, conquistato da Dani Olmo e realizzato da Lamine Yamal, ha permesso ai blaugrana di uscire imbattuti da St. James' Park. In attesa della partita di ritorno,.