Barbara Chichiarelli, attrice nota per il ruolo nella serie Sky 'Avvocato Ligas', spiega che per lei la verità di un attore si trova nella relazione che si crea sul set. In un’intervista, ha parlato della sua determinazione, della fragilità e del mestiere che mette in campo durante le riprese, condividendo il suo modo di interpretare i personaggi e di vivere il palcoscenico.

Ci sono attori che parlano dei propri lavori. E poi ci sono attori che, parlando dei propri lavori, finiscono per raccontare qualcosa di più profondo: il modo in cui guardano il mondo. Con Barbara Chichiarelli succede esattamente questo. L’intervista esclusiva a Barbara Chichiarelli per Virgilio Notizie parte da un personaggio – Annamaria Pastori, il pubblico ministero che interpreta nella serie Sky Avvocato Ligas – ma si allarga presto a qualcosa di più intimo: il rapporto con il tempo, con l’attesa, con il dubbio. E soprattutto con quella parola che nel mestiere dell’attore viene pronunciata spesso e quasi sempre in modo sfuggente: verità. Per Barbara Chichiarelli non è un concetto astratto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Barbara Chichiarelli, l’attrice nella serie Sky 'Avvocato Ligas': “La verità di un attore è la relazione”

