Un rappresentante politico ha criticato la premier, sostenendo che progetti come Agnes contribuirebbero a rendere il Paese più autonomo. Ha inoltre affermato che non si possono attribuire agli italiani tecnologie non ancora mature e molto costose, come l’eolico offshore. La dichiarazione si inserisce nel dibattito sulle strategie energetiche e sulle risorse da investire.

"Non si possono addebitare agli italiani tecnologie non mature e caratterizzate da costi elevatissimi, come l’eolico offshore". Parole pronunciate giovedì in un intervento in Senato dalla premier Giorgia Meloni e che si inseriscono nel solco del blocco del progetto Agnes: da mesi è tutto fermo perché mancano le aste del decreto Fer2 per farlo partire. E questo perché, come già dichiarato in passato dall’esecutivo, il governo giudica, con le tariffe ipotizzate, che l’eolico galleggiante sia troppo costoso, più di quello fisso. Contro le parole della premier si scaglia il sindaco Alessandro Barattoni. "Con un’unica dichiarazione, ieri la premier ha dimostrato allo stesso tempo due cose – scrive in una nota –: di non conoscere il progetto di eolico e fotovoltaico a mare ‘Agnes’, che ha già ricevuto la procedura di V. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Barattoni contro Meloni: "Progetti come Agnes renderebbero il Paese più autonomo"

