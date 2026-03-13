Barack e Michelle Obama debuttano a Broadway | È un privilegio straordinario

Barack e Michelle Obama sono saliti sul palco di Broadway per un debutto che ha attirato molta attenzione. L’ex presidente e la ex first lady non hanno recitato, ma hanno partecipato a un evento speciale in un teatro newyorkese. La loro presenza ha suscitato interesse tra il pubblico e i media, rendendo questa occasione un momento unico per i loro sostenitori.

Barack e Michelle Obama debuttano a Broadway. Cosa avete capito? No, l’ex presidente e la ex first lady non sono diventati attori di teatro. Stiamo parlando di un debutto meno visibile ma più concreto. Gli Obama, grazie alla loro società di produzione Higher Ground, produrranno il loro primo spettacolo a Broadway. Si tratta della rilettura di Proof, una piece del drammaturgo David Auburn che andò in scena per la prima volta off Broadway nel 2000 e che vinse numerosi premi, tra cui un Tony Award come miglior opera teatrale nel 2001. Gli interpreti principali sono Don Cheadle e Ayo Edebiri, attori afroamericani al posto di attori bianchi perché al debutto del 2000 Proof ebbe come protagonisti principali Larry Bryggman e Mary-Louise Parker (e anche Gwyneth Paltrow nella versione inglese portata in scena a Londra nel 2001). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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