Banche finanza e industria | una visione da leader che crea valore per i soci

Fabrizio Palermo, 55 anni, con una carriera di trent'anni nel settore, è un leader che si occupa di banche, finanza e industria. È fluente in tre lingue e ha conseguito la maturità francese. La sua attività si concentra sulla creazione di valore per i soci, coinvolgendo diversi ambiti economici e finanziari. Attualmente, riveste un ruolo di rilievo nel panorama aziendale italiano.

Fabrizio Palermo, 55 anni, tre lingue (ha la maturità francese), una carriera lunga trent'anni tra Italia ed estero, tra privato e pubblico, tra finanza internazionale e industria, ha una ricetta misurabile con i numeri: in ogni contesto finanziario e industriale ha saputo creare valore per gli azionisti, risollevando aziende da situazioni complesse. Inizia in Morgan Stanley nell'investment banking a Londra, poi a McKinsey occupandosi di rilanci di banche, assicurazioni e aziende. È stato artefice di tre ristrutturazioni e riqualificazioni di grandi gruppi finanziari e industriali. Dapprima con Fincantieri (da numero due con Bono) che ha globalizzato e quotato in Borsa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

