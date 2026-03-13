Bagnolo | investito 87enne grave Auto in Via Roma

Un uomo di 87 anni è stato investito da un'auto in via Roma a Bagnolo intorno alle 20,30 del 12 marzo 2026. L’incidente si è verificato nel centro della città, coinvolgendo un veicolo e causando gravi conseguenze per l’anziano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un uomo di 87 anni è stato investito da un’auto in via Roma a Bagnolo. L’incidente si è verificato verso le 20,30 del 12 marzo 2026. Le condizioni del pensionato sono apparse gravi fin dall’impatto. Il vecchio ha rotolato sull’asfalto dopo essere stato urtato dal veicolo. La Croce Rossa locale e l’automedica hanno prestato le prime cure sul posto. Nonostante lo choc, il pensionato era ancora cosciente al momento dell’intervento. Trasporto immediato con sirene spiegate verso il pronto soccorso Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. I carabinieri sono già sul luogo per ricostruire la dinamica esatta dello scontro. Il conducente dell’auto coinvolta risulta fisicamente illeso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagnolo: investito 87enne, grave. Auto in Via Roma Articoli correlati San Giovanni Valdarno, 87enne investito da un’auto: è graveSan Giovanni Valdarno (Arezzo), 8 gennaio 2026 – Un uomo di 87 anni è stato investito da un'auto a San Giovanni Valdarno (Arezzo) in via Spartaco... Incidenti: 87enne investito nell'aretino, è graveArezzo, 9 gennaio 2026 – Un uomo di 87 anni è stato investito da un'auto San Giovanni Valdarno ( Arezzo) in via Spartaco Lavagnini.