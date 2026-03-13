Bagnoli nuovo allarme polveri dell'Arpac E spunta il murale col bacio tra Meloni e Manfredi sulla colmata

Nella zona di Bagnoli si registra un nuovo allarme legato alle polveri secondo i rilievi dell'Arpac. Nel frattempo, un artista australiano ha realizzato un murale sulla colmata dell'ex Italsider, raffigurando un bacio tra la presidente del consiglio e il sindaco. L’opera è visibile su una parete del sito industriale dismesso.