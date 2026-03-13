Bagnoli nuovo allarme polveri dell'Arpac E spunta il murale col bacio tra Meloni e Manfredi sulla colmata
Nella zona di Bagnoli si registra un nuovo allarme legato alle polveri secondo i rilievi dell'Arpac. Nel frattempo, un artista australiano ha realizzato un murale sulla colmata dell'ex Italsider, raffigurando un bacio tra la presidente del consiglio e il sindaco. L’opera è visibile su una parete del sito industriale dismesso.
Il muralista australiano Ineos proietta il "bacio" tra la presidente del consiglio ed il Sindaco su un muro dell'ex Italsider. L'opera era stata disegnata pochi giorni fa ma cancellata immediatamente. Nuovi dati Arpac allarmanti: in nove giorni superati i limiti cinque volte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Bagnoli, segnalazione ad Asl ed Arpac per allarme residenti: “Invasi da polveri del cantiere”Una segnalazione di “polveri sottili” a Bagnoli, “adiacenti” al cantiere dell’America’s Cup, in via Nuova Agnano.
“Nella colmata mettiamoci Manfredi”, a Bagnoli scritta contro il sindaco durante corteo contro l’America’s CupLa scritta è apparsa oggi durante il corteo andato in scena a Bagnoli contro i lavori per l'America's Cup nel quartiere.
Contenuti utili per approfondire Bagnoli nuovo allarme polveri dell 8217...
Bagnoli, rientra l’allarme smog. Manfredi in visita nel cantiereSolo uno sforamento registrato in una settimana Ma i comitati: Aria nociva Il sindaco: La colmata sarà una piazza a mare ... napoli.repubblica.it
Bonifica di Bagnoli: Evitiamo notizie da procurato allarme«Si grida al disastro ambientale. C’è qualche confusione di troppo, va fatta chiarezza. Evitiamo notizie da procurato allarme». Parla così Dino Falconio, sub commissario di Bagnoli. Riunione della ... napoli.repubblica.it