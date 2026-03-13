Bagliori nella notte idrovore illuminate con il tricolore nel Lazio | Cascata di Isola del Liri tra i simboli dell’iniziativa

Le idrovore dei Consorzi di bonifica del Lazio sono state illuminate con i colori del tricolore durante l’iniziativa nazionale “Bagliori nella notte”. L’evento, organizzato da ANBI, ha coinvolto diverse strutture, tra cui la cascata di Isola del Liri, per sottolineare l’importanza della risorsa idrica. La manifestazione ha coinvolto diverse località in tutta Italia, attirando l’attenzione su questo tema.

Quest’ultimo, nei saluti, ha sottolineato:“Siamo orgogliosi di aver ospitato nel Lazio l’avvio di questa importante iniziativa nazionale. L’impianto idrovoro di Focene rappresenta un presidio strategico per la sicurezza idraulica di un’area delicata e fortemente urbanizzata. Accenderlo con i colori del tricolore significa valorizzare il lavoro quotidiano dei Consorzi e ricordare quanto sia fondamentale investire nella prevenzione e nella gestione dell’acqua.” Per Marco Casini, Segretario Generale di AUBAC, “iniziative come questa sono fondamentali per rafforzare la consapevolezza del valore dell’acqua come bene comune e per richiamare l’attenzione sul ruolo strategico svolto dai Consorzi di bonifica del Lazio nella gestione, nella manutenzione e nella salvaguardia del territorio regionale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

