Due famiglie si incontrano in una baita tra le nevi della Finlandia per trascorrere insieme il periodo natalizio. La riunione si svolge durante le festività in un ambiente innevato e isolato, lontano dalla città. I partecipanti sono arrivati con l’intenzione di condividere momenti di festa e tradizione in un contesto naturale. La scena si svolge sotto un cielo coperto di nuvole e con temperature molto basse.

Due famiglie decidono di riunirsi in una baita tra le nevi della Finlandia per trascorrere il periodo natalizio. Tutto sembra filare liscio fino a quando Ania, figlia di quattro anni di Silvia e Olavi, rivela al cuginetto Giuliano che Babbo Natale non esiste. Quella che doveva essere una magica vacanza diventa così un campo di battaglia che mette in crisi tradizioni e valori culturali, costringendo le due coppie di genitori a gettare la maschera. Scritto da Marc Angelet e Cristina Clemente e diretto da Ferdinando Ceriani, ‘Lapponia - Una folle cena di vigilia al Polo Nord’, domani sera al Teatro Dehon, vede tra i suoi protagonisti l’attore spagnolo Sergio Múñiz (in foto con Miriam Mesturino). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Babbo Natale: guerra in famiglia tra le fredde nevi della Lapponia

Articoli correlati

Poste, le letterine per Babbo Natale raccontano i bambini: pace, famiglia unita e niente più guerraAnche in provincia di Agrigento resiste la magia di una tradizione che attraversa generazioni e tempi difficili: scrivere a Babbo Natale.

Babbo Natale, il videomessaggio dalla Lapponia: "I bambini sono saggi e non chiedono solo giocattoli"(LaPresse) Arriva il videomessaggio di Babbo Natale direttamente dal suo villaggio in Lapponia.

Villaggio di Babbo Natale prima di Natale - Rovaniemi Lapponia Finlandia Circolo Polare Artico Santa

Tutto quello che riguarda Babbo Natale

Temi più discussi: Dalla devastazione della guerra al villaggio di Babbo Natale: il curioso caso Rovaniemi, la destinazione d'oro a due passi dal circolo polare artico; Babbo Natale: guerra in famiglia tra le fredde nevi della Lapponia; A Babbo Natale chiesi di farmi risvegliare maschio, così papà mi avrebbe accettato. Non avevo un bel rapporto con lui: così Antonia Liskova; Terme e Ficoncella, aspettando Babbo Natale….

Natale senza Babbo: Gassmann e Ranieri su Prime dal 28 novembreBabbo Natale ha famiglia: una moglie e due figli. Non lo si può dire in giro perchè questo andrebbe contro le regole del mondo magico. Se poi sopraggiumge una crisi d'identià (forse di mezza età) ... tg24.sky.it

Natale senza Babbo 2025Nel film seguiamo le vicende di Babbo Natale che purtroppo sta vivendo una profonda crisi esistenziale. Per questo motivo, stanco e stressato Babbo Natale decide che è arrivato il momento di prendersi ... movieplayer.it

Aspetto la primavera come i bambini aspettano babbo natale - facebook.com facebook