Ayman Mohamad Ghazali attacca la sinagoga Temple Israel | possibile vendetta dopo la morte di familiari in un raid israeliano in Libano

Un uomo di 41 anni, di origini libanesi e cittadinanza statunitense, è stato accusato di aver preso di mira la sinagoga Temple Israel a West Bloomfield, nel Michigan. L’attacco è stato attribuito a lui e si ipotizza possa essere una rappresaglia legata alla morte di familiari in un raid israeliano in Libano. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’incidente.

Un uomo di 41 anni, identificato dalle autorità statunitensi come Ayman Mohamad Ghazali, immigrato libanese naturalizzato americano, è ritenuto responsabile dell’attacco avvenuto contro la sinagoga Temple Israel di West Bloomfield, nello Stato del Michigan. L’episodio, definito “tragico” dal Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti (DHS), si è concluso con la morte dell’assalitore, il ferimento di una guardia di sicurezza e un incendio che ha danneggiato parzialmente l’edificio religioso. Secondo quanto comunicato dal Department of Homeland Security, Ghazali era nato in Libano nel gennaio 1985 ed era entrato negli Stati Uniti nel maggio 2010 con un visto di immigrazione IR1, destinato ai coniugi di cittadini americani. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ayman Mohamad Ghazali attacca la sinagoga Temple Israel: possibile vendetta dopo la morte di familiari in un raid israeliano in Libano Articoli correlati Attentato alla sinagoga Temple Israel di Detroit. Morto l'assalitoreNel 2018 la strage alla sinagoga Tree of Life di Pittsburgh a opera di un suprematista bianco. Libano, raid israeliano rade al suolo un edificio commerciale: i negozianti tra le macerieI residenti e i negozianti di Sidone, una città costiera nel sud del Libano, mostrano i danni causati nel loro quartiere da un attacco israeliano,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ayman Mohamad Ghazali Discussioni sull' argomento Chi è Ayman Mohamad Ghazali? Americano di origine libanese accusato dell’attacco alla sinagoga ebraica; Chi c’period dietro l’attacco alla sinagoga americana? Il DHS nomina Ayman Mohamad Ghazali, nato in Libano; Fase lunare oggi: come sarà la Luna il 13 marzo; Sen Schmitt ribadisce la spinta per espandere la denaturalizzazione dopo i recenti atti di violenza da parte di cittadini naturalizzati. Ayman Mohamad Ghazali attacca la sinagoga Temple Israel: possibile vendetta dopo la morte di familiari in un raid israeliano in LibanoUn uomo di 41 anni, identificato dalle autorità statunitensi come Ayman Mohamad Ghazali, immigrato libanese naturalizzato americano, è ritenuto responsabile dell’attacco avvenuto contro la sinagoga ... laprimapagina.it