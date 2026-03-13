Avvocato Ligas da record | debutta con più di un milione di spettatori

Tutti pazzi per l'Avvocato Ligas. Il legal drama di Sky con Luca Argentero nei panni di un irriverente, affascinante e geniale penalista di Milano è entrato nel cuore del pubblico segnando un record di ascolti di più di un milione e mezzo di media a settimana. Un successo incredibile che rende questa serie, ratta dal romanzo “Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti” di Gianluca Ferrari, il quarto miglior debutto di un titolo Sky dal 2021. I primi due episodi della serie con Luca Argentero hanno, infatti, fin qui cumulato quasi un milione di spettatori medi (971.500, per la precisione - 1.020.000 il primo, 923.000 il secondo), dato che fa della serie il quarto miglior debutto per un titolo originale Sky dal 2021. 🔗 Leggi su Today.it

