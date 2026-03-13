Avvocati | giustizia su binari separati modello militare

Il presidente del Consiglio nazionale forense ha spiegato la posizione degli avvocati riguardo al referendum sulla giustizia, sottolineando che la categoria si divide nettamente rispetto alle proposte in discussione. Ha affermato che il sistema giudiziario attuale funziona con un modello che definisce “su binari separati” e che le riforme proposte sono viste come un approccio in stile militare.

Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, ha chiarito la posizione della categoria degli avvocati sul referendum sulla giustizia. L'incontro si è svolto a Roma nell'Auditorium Parco della Musica durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026. Il punto focale riguarda la proposta di separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri. L'analogia utilizzata dal numero uno degli avvocati punta al modello delle forze armate: esercito, marina e aviazione operano su binari distinti senza incroci professionali. Questa visione mira a ridefinire i ruoli all'interno dell'apparato statale. La questione tocca il cuore della riforma prevista per il futuro prossimo.