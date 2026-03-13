Meta ha annunciato il rinvio del lancio del modello Avocado, che era previsto per la metà di marzo 2026. La società ha comunicato questa decisione senza specificare i motivi del cambiamento di programma. La scelta riguarda un prodotto in fase di sviluppo e non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla nuova data di uscita.

Meta ha deciso di rimandare l’uscita del modello Avocado, inizialmente previsto per la metà di marzo 2026. I test interni hanno rivelato che il sistema non riesce a competere con le soluzioni di Google e OpenAI in ragionamento logico, programmazione e scrittura. L’azienda sta valutando diverse strategie per colmare il divario competitivo, inclusa la possibilità di licenziare temporaneamente il modello Gemini di Google. Intanto, lo sviluppo del successore Watermelon prosegue parallelamente alla creazione di uno strumento generatore di immagini e video chiamato Mango. Il divario tecnico e la corsa agli investimenti. I dati dei test interni mostrano chiaramente che Avocado supera il precedente modello Llama 4 e il sistema Gemini 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avocado rimandato: Meta non regge la sfida a Google

