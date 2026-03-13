Una bambina di quasi due anni, di origini italiane e residente in Lussemburgo, era affetta da una malattia rara che le aveva formato membrane dure sulle palpebre, impedendole di aprire gli occhi. I medici di Napoli sono intervenuti con un intervento chirurgico per rimuovere le membrane e tentare di ripristinare la vista. La bambina è stata sottoposta a un delicato procedimento che ha richiesto competenza specialistica.

Una bambina di quasi due anni, di origini italiane ma residente in Lussemburgo, non riusciva ad aprire gli occhi a causa di una malattia rarissima che le aveva formato delle membrane dure e spesse sulle palpebre. Ogni tentativo di aprirle provocava dolore. La piccola è stata curata e guarita all’ ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli, grazie a un’équipe multidisciplinare e a un farmaco cosiddetto “orfano”, cioè destinato a patologie talmente rare da interessare pochissime persone al mondo. Tutto ha avuto inizio dopo la nascita, quando la bambina ha contratto una comune congiuntivite batterica. Anziché risolversi, però, il problema agli occhi si è aggravato progressivamente, trasformandosi in una condizione cronica e sempre più invalidante. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Aveva gli occhi di pietra”: l’impresa dei medici di Napoli che hanno guarito una bimba del Lussemburgo

