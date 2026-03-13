Avantgarden gallery presenta Nothing is forever

Avantgarden Gallery di Milano, attiva dal 2007 e nota per l’attenzione all’urban art, ospita una nuova mostra personale di un artista noto come name:. La mostra intitolata

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Avantgarden Gallery, fondata a Milano nel 2007 e punto di riferimento per l’urban art, presenta Nothing is Forever, mostra personale di name:. Con questa esposizione la galleria prosegue la propria indagine sulle pratiche pubbliche e sul passaggio dall’intervento urbano alla sua rilettura istituzionale, presentando un artista che non cerca il brand o il favore del sistema, ma l’intelligenza contestuale. Il lavoro di name: nasce in un momento storico in cui la città non offre più una narrazione coerente di sé; rovine storiche, emergenze contemporanee e capitale speculativo convivono senza risolversi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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