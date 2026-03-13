Auto senza controllo si ribalta vicino alle Terme di Castellammare traffico nella zona dei cantieri navali
Un’auto si è ribaltata in via Acton, vicino alle Terme di Castellammare di Stabia. L’incidente ha causato disagi al traffico nella zona dei cantieri navali, con i veicoli che si sono accumulati in prossimità del luogo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente.
Incidente in via Acton a Castellammare di Stabia, auto si rovescia su un fianco. Traffico in tilt verso i cantieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ponte chiuso, traffico sotto controllo. C’è chi lascia l’auto e usa la bici. Code in zona ospedale e Borgo AddaSecondo giorno con il ponte sull’Adda inibito al passaggio dei veicoli, ma il caos sembra restare contenuto.