Auto senza controllo si ribalta vicino alle Terme di Castellammare traffico nella zona dei cantieri navali

Un’auto si è ribaltata in via Acton, vicino alle Terme di Castellammare di Stabia. L’incidente ha causato disagi al traffico nella zona dei cantieri navali, con i veicoli che si sono accumulati in prossimità del luogo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente.