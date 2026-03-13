Auto in fiamme in autostrada disagi alla circolazione

Nel pomeriggio, un'auto ha preso fuoco sull'autostrada Catania Messina, precisamente all'altezza di Galati. L'incendio ha causato disagi alla circolazione, con i veicoli che sono stati costretti a rallentare o a fermarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Un'auto in fiamme sull'autostrada Catania Messina all'altezza di Galati. L'incendio è avvenuto nel pomeriggio. Qualche rallentamento al traffico per consentire ai mezzi di soccorso di spegnare il rogo e rendere la circolazione quanto più sicura possibile sull'A18. Sul posto la polizia stradale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Fiamme in una palazzina abbandonata: strada chiusa al traffico, disagi alla circolazioneBRINDISI - Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi (9 gennaio 2025) in una palazzina abbandonata in via Pordenone, traversa di via... Incendio sulla A21, in fiamme casello autostradale di Brescia Sud Tutto quello che riguarda Auto in fiamme in autostrada disagi... Temi più discussi: Auto in fiamme a Santa Giuletta: vigili del fuoco in azione e traffico in tilt; Incendio sulla Pontina: automobile avvolta dalle fiamme; Auto in fiamme in via Rometta, paura a Sassuolo – Video; Auto in fiamme in autostrada, code in direzione di Milano. Auto in fiamme all’alba, traffico in tiltPaura sul Ponte Ancaranese, in zona Castel Di Lama La vallata di Ascoli Piceno, precisamente in zona Ponte Ancaranese, si è svegliata con le fiamme alte. Un'auto infatti ha preso fuoco sul Ponte Ancar ... youtvrs.it Auto in fiamme sullo svincolo dell’Ascoli-Mare, conducente si mette in salvo: nessun feritoAuto in fiamme sullo svincolo dell'Ascoli-Mare, conducente si mette in salvo: nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ... rivieraoggi.it il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com facebook #anfia, cresce la #produzione auto in #italia: a gennaio +34,5% a 17.500 unità x.com