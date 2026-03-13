Auto in fiamme a ridosso di mezzanotte resta distrutta una Fiat Punto

Da lecceprima.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Proprio a ridosso della mezzanotte, un’auto è andata in fiamme a Seclì, in via Gabriele D’Annunzio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Aradeo. La Fiat Punto è stata completamente distrutta dal rogo, che si è sviluppato durante le prime ore della notte. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

È successo a Seclì, in via D'Annunzio. Sul posto vigili del fuoco di Gallipoli e carabinieri di Aradeo per le indagini, rese difficili dal fatto che l'area non sia coperta da videosorveglianza SECLÌ – Ancora un’automobile incendiata in provincia di Lecce. Questa volta è successo a Seclì, in via Gabriele D’Annunzio dove, una quindicina di minuti dopo mezzanotte, sono confluiti d’urgenza i carabinieri della stazione di Aradeo e i vigili del fuoco. Nonostante il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, le fiamme hanno avvolto rapidamente il mezzo, una Fiat Punto, distruggendolo completamente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Caserta, Carabinieri fermano Fiat Punto sospetta: in auto kit per rubare auto e appartamenti: 4 denunciatiControlli notturni a Caserta: i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno fermato una Fiat Punto con quattro...

Paura in via Ingino: brucia auto in strada, fiamme a ridosso delle abitazioniPaura nella notte, a Foggia, dove un incendio ha interessato un'auto parcheggiata in via Umberto Ingino, nei pressi del centralissimo corso Matteotti.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiat Punto

Temi più discussi: Auto in corsa avvolta dalle fiamme: conducente in ospedale; Notte di fuoco a Mola: due vetture in fiamme, paura tra i residenti ma nessun ferito; Benevento, quinta auto in fiamme in città: s'indaga sul movente; Musile di Piave. Le auto dei parroci distrutte dalle fiamme nella notte. Non si esclude la pista del dolo.

fiat punto auto in fiamme aAuto in fiamme a ridosso di mezzanotte, resta distrutta una Fiat PuntoÈ successo a Seclì, in via D'Annunzio. Sul posto vigili del fuoco di Gallipoli e carabinieri di Aradeo per le indagini, rese difficili dal fatto che l'area non sia coperta da videosorveglianza ... lecceprima.it

fiat punto auto in fiamme aAuto in fiamme nel centro storico di Sassano: attimi di paura per il conducenteIl conducente, accortosi del rogo, è riuscito ad accostare in tempo e a mettersi in salvo prima che il veicolo venisse completamente distrutto dall’incendio. agro24.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.