Auto in fiamme a ridosso di mezzanotte resta distrutta una Fiat Punto

Proprio a ridosso della mezzanotte, un’auto è andata in fiamme a Seclì, in via Gabriele D’Annunzio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Aradeo. La Fiat Punto è stata completamente distrutta dal rogo, che si è sviluppato durante le prime ore della notte. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

È successo a Seclì, in via D'Annunzio. Sul posto vigili del fuoco di Gallipoli e carabinieri di Aradeo per le indagini, rese difficili dal fatto che l'area non sia coperta da videosorveglianza SECLÌ – Ancora un’automobile incendiata in provincia di Lecce. Questa volta è successo a Seclì, in via Gabriele D’Annunzio dove, una quindicina di minuti dopo mezzanotte, sono confluiti d’urgenza i carabinieri della stazione di Aradeo e i vigili del fuoco. Nonostante il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, le fiamme hanno avvolto rapidamente il mezzo, una Fiat Punto, distruggendolo completamente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

