Auto a fuoco nella notte | provvidenziale la segnalazione della Cosmopol

Nella notte, un’auto ha preso fuoco ad Atripalda e la società di vigilanza privata Cosmopol ha ricevuto una segnalazione tempestiva. Immediatamente sono intervenuti sul posto, contribuendo a evitare che la situazione peggiorasse. L’intervento rapido ha permesso di contenere il danno e di mettere in sicurezza l’area interessata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Intervento tempestivo nella notte: evitato il peggio ad Atripalda. Lo rende noto la società di vigilanza privata Cosmopol. Durante un servizio di vigilanza sul territorio, una guardia giurata Cosmopol ha individuato nella notte un’autovettura in fiamme lungo via Appia ad Atripalda. Il nostro operatore ha immediatamente lanciato l’allarme, consentendo il rapido intervento dei Vigili del Fuoco e prevenendo il propagarsi dell’incendio ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. L’auto, una Nissan Juke, è stata completamente distrutta dalle fiamme, ma grazie alla prontezza e alla professionalità dell’operatore Cosmopol sono stati evitati danni ben più gravi e potenziali rischi per l’area circostante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Auto a fuoco nella notte: provvidenziale la segnalazione della Cosmopol Articoli correlati Auto a fuoco nella notte in via Villa Emma a Formigine, fiamme domate dai vigili del fuocoNella notte, le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute in via Villa Emma, nel comune di Formigine per un incendio che ha... Auto a fuoco nella notte, indagini in corsoStanotte, intorno all'una di mercoledì 4 febbraio 2026, un'automobile parcheggiata in via Bertolotti, a Cornigliano, è andata a fuoco per ragioni in... Aggiornamenti e notizie su Auto a fuoco nella notte provvidenziale... Temi più discussi: Due auto a fuoco nella notte, scoperto e denunciato l’autore: cosa sappiamo; Incendio nel quartiere Q4: cinque auto distrutte dal fuoco nella notte; Auto in fiamme davanti alla Danieli, intervento dei vigili del fuoco; Firenze, incendio nel parcheggio a piani di piazza Alberti: intervento dei vigili del fuoco. Latina, cinque auto a fuoco nella notte nel parcheggio di viale Paganini in Q4Sono cinque le auto andate a fuoco questa notte nel parcheggio davanti al Conad di viale Paganini, nel quartiere Q4, a Latina. Per cause ancora in fase ... msn.com Colorno e Torrile: nella notte due auto prendono fuoco a distanza di mezz'ora: indagini in corso - FotoA distanza di pochi minuti, a Torrile un'altra auto ha preso fuoco: in questo caso, coinvolta anche una cabina elettrica. Immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato gli incendi ... gazzettadiparma.it L'hanno rapito, zittito e gettato da un'auto in corsa perché abbaiava troppo: ecco cosa è successo mdst.it/4sGNR3B - facebook.com facebook Brescia la pulizia strade senza spostare l'auto: addio a 500mila euro di multe ogni anno x.com