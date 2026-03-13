Australia | 800 milioni di litri di carburante per le zone
Il governo australiano ha deciso di rilasciare circa 800 milioni di litri di carburante dalle scorte strategiche, corrispondenti a quasi un quinto delle riserve totali. Questa operazione mira a assicurare l’approvvigionamento nelle aree più isolate del paese, dove la domanda di combustibile può essere critica. La misura riguarda specificamente zone remote, per garantire la continuità delle forniture di carburante.
Il governo australiano ha avviato il rilascio di quasi un quinto delle scorte strategiche di carburante, una mossa volta a garantire l’approvvigionamento nelle zone remote del paese. L’iniziativa, coordinata dal ministro dell’Energia Chris Bowen, mira a liberare circa 500 milioni di litri di diesel e 300 milioni di litri di benzina per le aree regionali, senza tuttavia applicare razionamenti o tagli alle accise sul combustibile. Questa decisione si inserisce nel quadro più ampio di un accordo internazionale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, che prevede il rilascio congiunto di 400 milioni di barili di petrolio. Nonostante la domanda... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Il regalo della Gdf alla Croce Bianca. Donati quasi 800 litri di carburanteCASSINA DE PECCHI La Guardia di Finanza regala alla Croce Bianca di Cassina de Pecchi 793 litri di carburante sequestrati nel corso di alcune recenti...
La guardia di finanza dona quasi 800 litri di carburante alla Croce Bianca di CassinaSi tratta di carburante sequestrato nel corso di recenti attività di polizia giudiziaria.
Aggiornamenti e notizie su Australia 800 milioni di litri di...
Discussioni sull' argomento Il governo Malinauskas supera ancora il Victoria; Ex dipendenti fanno causa a Deutsche Bank per 800 milioni di dollari sul caso Monte dei Paschi; Gaming and Leisure Properties chiude offerta di note da 800 milioni di dollari con rendimento del 5,625% - Investing.com; Malesia: le importazioni di vino calano del 18,6%.
#Mekies: "Australia Abbiamo imparato a 360° durante il weekend. Gli aspetti più importanti sono stati la PU, gli scenari reali di gara e la gestione dell'energia" #F1 #ChineseGP x.com
La fuga delle calciatrici iraniane rincorse dagli agenti di Teheran in Australia. In un video di un'attivista le urla e la rincorsa. Le atlete sono fuggite #ANSA facebook