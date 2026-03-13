Ausiliari del traffico per la sicurezza davanti alle scuole | al via il servizio sperimentale

Dal 9 marzo è iniziato un servizio sperimentale di ausiliari del traffico davanti alle scuole, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti. Il progetto è stato avviato da Pisamo in collaborazione con Tirrenica Mobilità, coinvolgendo personale dedicato a controllare il traffico nelle zone scolastiche. La sperimentazione riguarda specifiche aree designate lungo il percorso di accesso alle scuole.

Avviato lo scorso 9 marzo il servizio di presenza di ausiliari del traffico per garantire sicurezza negli orari di ingresso e uscita delle scuole, un servizio attivato da Pisamo in collaborazione con Tirrenica Mobilità. Lo rende noto Rachele Compare, consigliere comunale di Fratelli d'Italia."Il.