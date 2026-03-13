Aumentano le opportunità di lavoro in città rispetto al mese scorso

In provincia di Padova, le opportunità di lavoro sono aumentate rispetto al mese precedente. I dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, indicano che le entrate di marzo sono 8.

8.160 posti contro i 7.260 di febbraio, secondo i dati raccolti dal Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere. Bertin, presidente di Confcommercio Padova: «Nel terziario due terzi dell'occupazione ma le imprese fanno fatica ad assumere» In provincia di Padova, le opportunità di lavoro stanno crescendo. Secondo i dati raccolti dal Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere, in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le entrate di marzo sono 8.160 contro le 7.260 di febbraio. Per un totale di 23.390 nel trimestre marzo - maggio, numeri più alti di quelli del trimestre precedente. È il settore terziario a trainare l'occupazione, forte di una percentuale del 61,8%, quasi due terzi del totale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Lavoro, a Livorno aumentano le ore di cassa integrazione: +12,5% rispetto al 2024Il dato emerge dallo studio della Uil Toscana, elaborato su dati Inps: "Il ricorso crescente agli ammortizzatori sociali è un chiaro segnale di...

Le stagioni sciistiche durano un mese in meno rispetto al passato, la neve naturale scarseggia e gli impianti abbandonati aumentano. Il Manifesto di Legambiente traccia la rotta per non trasformare il turismo alpino in parchi giochi senza animaLa nostra montagna sta cambiando volto e, purtroppo, non è solo una questione di paesaggio o di arrivo della primavera.

Full Movie | CEO Secretly Wanted Her for Years—Until She Finally Walked Into His Carefully Set Trap…

Tutto quello che riguarda Aumentano le opportunità di lavoro in...

Temi più discussi: Contratti in somministrazione, aumentano le stabilizzazioni; 25 posti di lavoro su Io cerco. Tu cerchi?; Pari opportunità, in Italia è ancora troppo largo il gap tra donne e uomini; Filiera delle costruzioni in crescita: investimenti a +5,6% e forte aumento dell’occupazione nel 2026. L'analisi di Federcostruzioni.

Tra incentivi alle assunzioni e migliaia di opportunitàMeno risorse per giovani (in tutta Italia) e disoccupati over 35 nella Zes-Zona economica speciale per il Mezzogiorno, ma altri quattro mesi di durata. avvenire.it

Pensioni, 5 forze stanno trasformando i sistemi: le opportunità per gli operatori italianiInvecchiamento demografico, cambiamenti socioeconomici, discontinuità tecnologica, aumento della longevità e pressioni fiscali crescenti. Sono queste le cinque forze globali che stanno trasformando ra ... focusrisparmio.com

++ La madre di Domenico, aumento donazioni organi mi riempie di gioia ++ (V. 'Aumentano donazioni organi dopo la vicenda...' delle 12.53) (ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - "E' una notizia che mi riempie di gioia. Ho sempre creduto nella donazione di organi, fino - facebook.com facebook

Minori, Save the Children: "Aumentano i denunciati o arrestati per reati violenti". x.com