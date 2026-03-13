Attilio Vallorani | 100 anni di storia e resilienza

San Benedetto del Tronto si è preparata per celebrare il centenario di Attilio Vallorani, un uomo la cui esistenza incarna la storia sociale ed economica delle Marche costiere. Ieri 12 marzo, mentre la comunità raccoglieva gli auguri, anche il commissario straordinario Rita Stentella ha fatto visita all'anziano infermiere per rappresentare l'intera popolazione sambenedettese. La vita di questo secolo non è solo una serie di date, ma un documento vivente sulla resilienza del territorio marchigiano. Da figlio di Luigi e Quintilia, cresciuto in una famiglia numerosa con sei fratelli, fino a diventare il primo dipendente della struttura sanitaria locale, ogni tappa della sua biografia riflette le trasformazioni sociali dell'area rivierasca.