Un testo che mescola umorismo e riflessione, racconta di Attilio, il bambino che ha vissuto fino a 80 anni. Si tratta di un poemetto familiare, definito grottesco e tragicomico, che ruota attorno alla figura di Attilio e alle sue domande sulle radici, siano esse legami o catene. Domani e dopodomani sarà presentato a Linguaggicreativi.

Un poemetto famigliare. Grottesco. Anzi: tragicomico. Che esplode intorno ad “Attilio“, domani e dopo a Linguaggicreativi. Lui il protagonista. Di questo monologo firmato da Flavia Ripa con la (preziosa) complicità di Paola Tintinelli. Un ragazzino di nove anni. Che un giorno decide di comportarsi come se ne avesse 80. E a quel punto gli animi in casa diventano frizzantini. Mentre sullo sfondo si respira la Puglia dei primi anni 90. Spunto geniale. Vale il viaggio in via Villoresi. Anche perché Ripa è artista caleidoscopica. Gioca coi suoni e con le parole. Per un’idea decisamente multidisciplinare di teatro. Flavia, come descriverebbe “Attilio“? "Una piccola storia famigliare ambientata in una Puglia senza coordinate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attilio, il bimbo che divenne 80enne: "Le radici sono legami o catene?"

