Un nuovo studio mette in evidenza cosa contengono realmente le salviettine struccanti, prodotti molto usati nella routine quotidiana di molte persone. Si analizzano gli ingredienti presenti e si evidenziano alcuni componenti sotto osservazione per possibili rischi. La semplicità di rimuovere il trucco con un gesto rapido rende queste salviettine un elemento comune, ma l’attenzione si concentra ora sui loro componenti chimici.

Struccarsi è uno di quei gesti quotidiani che spesso compiamo quasi senza pensarci, con la stessa naturalezza con cui chiudiamo la porta di casa o spegniamo la luce prima di dormire. In pochi secondi una salviettina imbevuta promette di eliminare trucco, impurità e stanchezza dal viso. È pratica, veloce, profumata. Proprio perché è diventata una routine così automatica, però, vale la pena fermarsi un momento a capire che cosa stiamo davvero passando sulla pelle. Le salviettine struccanti usa e getta sono a tutti gli effetti prodotti cosmetici e, come tali, devono rispettare la normativa europea sulla sicurezza. Tuttavia, la loro composizione è spesso più complessa di quanto si immagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attenzione alle salviettine struccanti: ecco cosa contengono davvero e perché alcuni ingredienti sono sotto osservazione. Il nuovo studio

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