Attacco a Erbil militare francese ucciso | Macron condanna il raid armato

Durante un attacco in Iraq, un militare francese è stato ucciso. L'incidente si è verificato mentre le forze francesi erano impegnate in una missione internazionale. Parigi ha condannato l'azione come inaccettabile, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell'attacco. La notizia ha suscitato attenzione nel panorama internazionale, evidenziando la presenza di operazioni militari francesi nella regione.

Roma - Un soldato francese perde la vita durante un attacco in Iraq. Parigi denuncia un’azione inaccettabile contro le forze impegnate nella missione internazionale. Un militare francese ha perso la vita durante un attacco armato nella regione di Erbil, nel nord dell’Iraq, episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle forze internazionali impegnate nella lotta contro il terrorismo in Medio Oriente. La notizia è stata resa pubblica dal presidente francese Emmanuel Macron attraverso un messaggio diffuso sui social. Il capo dell’Eliseo ha precisato che la vittima è il maresciallo Arnaud Frion, appartenente al 7º battaglione cacciatori alpini di Varces, unità dell’esercito francese impegnata nelle operazioni internazionali contro le milizie jihadiste. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Un militare francese morto in un attacco a Erbil, Macron: 'Inaccettabile'Un militare francese è morto durante un attacco nella regione di Erbil, in Iraq. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron su X, specificando che la vittima è il maresciallo Arnaud Frion del 7/o ... ansa.it

Guerra Iran, morto un soldato francese nell’attacco a Erbil: la rabbia di Macron inaccettabileNella notte di ieri, l’Iran ha attaccato una base militare francese a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno. Sei soldati sono rimasti feriti, uno di essi è morto nelle ore successive. L’annuncio è ar ... strettoweb.com

