Atm i sindacati ora chiedono un nuovo piano di manutenzione

I sindacati hanno richiesto un piano di manutenzione straordinario ad Atm dopo una serie di incidenti che hanno coinvolto i tram negli ultimi 13 giorni. I rappresentanti sindacali hanno incontrato l’amministratore delegato e direttore generale dell’azienda per discutere della situazione. La richiesta nasce dalla preoccupazione per la frequenza degli episodi che hanno interessato il parco mezzi dell’azienda.

Un piano straordinario di manutenzione. È quello che hanno chiesto le sigle sindacali che ieri hanno incontrato Alberto Zorzan, amministratore delegato e direttore generale di Atm, sulla trafila di incidenti - 4 in 13 giorni - che hanno coinvolto in particolare i tram. Ciò è successo mercoledì sulla linea del tram 27 in zona Mecenate sembra infatt che sia dovuto all'usura di un cavo che si è spezzato andando a provocare un principio di incendio a contatto con il tetto del convoglio. un problema riconducibile alla mancata manutenzione. Un episodio diverso dal bullone finito sul binario (tram 12, 7 marzo) o dal fatto che una ruota di un tram (il 15 il 9 marzo) sia scivolata fuori dai binari, cosa che può accadere se un ostacolo finisce sui binari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atm, i sindacati ora chiedono un nuovo piano di manutenzione Articoli correlati Lavoro, sanità e turismo, i sindacati chiedono tavoli di confronto con la Regione: "Bisogna pensare ai giovani e un piano di rilancio"Le parole del segretario regionale della Cisl in un incontro tenutosi questa mattina nella sede barese del sindacato. Precari dell'Arpa Sicilia, contratti prorogati: i sindacati ora chiedono le stabilizzazioniLo ha disposto l'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, Giusi Savarino. Altri aggiornamenti su Atm i sindacati ora chiedono un nuovo... Temi più discussi: Atm, l’alt dei sindacati per la serie nera dei tram: Ora serve un confronto; Atm, i sindacati ora chiedono un nuovo piano di manutenzione; Incontro Atm sindacati: La sicurezza è sempre la priorità aziendale; Sciopero, oggi disagi per scuola e sanità. Atm, la richiesta dei lavoratori dopo i deragliamenti: Un piano per la manutenzioneLa questione sicurezza al centro dell’incontro tra azienda e sindacati dopo gli incidenti. La società: negli ultimi casi non ci sono state anomalie sui ... milano.repubblica.it Atm, l’alt dei sindacati per la serie nera dei tram: Ora serve un confrontoIl 15 è uscito dai binari a Rozzano, è il terzo incidente in dieci giorni su modelli dei mezzi diversi. La procura dispone accertamenti ... milano.repubblica.it Nel mirino dei malviventi lo sportello Atm della filiale della Bper - facebook.com facebook #MilanoCortina2026. Sui mezzi ATM si viaggia con carta di credito. Valgono anche bancomat e carte su telefoni e orologi smart. Niente commissioni. Il pagamento contactless non vale per continuare il viaggio su treni e linee S. mezzipubblicicontactless.atm.it x.com