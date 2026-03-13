A Reggio Emilia si avvia la nuova edizione della corsa di 21 chilometri, organizzata dall’Atletica. La manifestazione, parte del Reggio Sport Festival, vede coinvolti atleti di diverse provenienze e si prepara a partire in una giornata che promette di essere ricca di competizioni. La gara si svolgerà lungo un percorso che attraversa varie zone della città, attirando pubblico e partecipanti.

E’ tutto pronto per la 21 di Reggio Emilia, la manifestazione podistica organizzata da Atletica Reggio che quest’anno si "allarga" ed assume il titolo di Reggio Sport Festival, a sottolineare il carattere non solo podistico e agonistico della due giorni con quartier generale in piazza della Vittoria. E’ una manifestazione che si svolge su due giornate, domani a livello ludico, educativo, sociale, domenica con le due gare competitive internazionali sulle distanze di 10 e 21 chilometri, entrambe omologate Fidal; nuovi e veloci i tracciati, iscritti numerosi atleti di valore, alcuni dei quali hanno vestito l’azzurro, a partire dal nostro Yassin Bouih. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atletica, la ’21 chilometri’ cambia. Si apre il ’Reggio sport festival’

