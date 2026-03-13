Questa sera alla multisala Astoria, i primi dieci lettori che mostreranno questa pagina alla cassa a partire dalle 18 riceveranno un biglietto omaggio per il film “Il bene comune” di Papaleo. L’evento è dedicato agli appassionati che vogliono vedere il nuovo film senza costi aggiuntivi. La promozione si rivolge a chi si presenterà entro i primi dieci.

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In cartellone arriva Il bene comune, diretto da Rocco Papaleo. Il film racconta un’escursione fuori dall’ordinario, destinata a cambiare per sempre i partecipanti. Biagio (Rocco Papaleo) è una guida che accetta l’insolito incarico di accompagnare quattro detenute in una gita-premio nel Parco Nazionale del Pollino. Sono Samanta (Claudia Pandolfi), bella e spregiudicata, Gudrun (Teresa Saponangelo), Italo-norvegese, Fiammetta (Livia Ferri), ex promessa della musica indipendente e Anny (Rosanna Sparapano), una brillante hacker. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Astoria, arriva ’Il bene comune’ di Papaleo

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