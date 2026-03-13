Assicurazioni 2026 | 616 milioni coperti scadenze rigide

La campagna assicurativa 2026 contro le avversità atmosferiche è ufficialmente aperta a Mantova. Coldiretti ha attivato il meccanismo di protezione per gli agricoltori, con scadenze rigide per i rimborsi ministeriali. L'annuncio arriva in un momento cruciale per l'economia locale, dove la volatilità climatica minaccia direttamente i raccolti. Il Consorzio di difesa di Mantova e Cremona (Codima) gestisce le polizze agevolate per coprire i rischi meteo. Fabio Mantovani, presidente della struttura mantovana, ha chiarito che la copertura non è più facoltativa ma vitale per la sopravvivenza delle imprese. I dati del 2025 mostrano già una domanda crescente: oltre duemila soci hanno aderito al sistema.