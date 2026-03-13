Assegno di Inclusione ADI | consulta le date di pagamento di gennaio 2026

Da gennaio 2024, l’Assegno di Inclusione (ADI) è disponibile per i nuclei familiari in difficoltà economica. Per il mese di gennaio 2026, sono state comunicate le date di pagamento, che riguardano chi riceve questa misura di sostegno. La misura è rivolta a sostenere economicamente le famiglie più vulnerabili e favorire l’inclusione sociale.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento sociale e lavorativo. Calendario dei pagamenti per gennaio 2026 Sebbene l'INPS confermi le date definitive mese per mese tramite i propri canali ufficiali, le finestre di pagamento previste per gennaio sono le seguenti: Dal 15 gennaio 2026 (giovedì): pagamento dedicato ai nuovi beneficiari (prima ricarica dopo l'accoglimento della domanda) e a chi attende eventuali arretrati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

