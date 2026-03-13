Assalto al bancomat | la marmotta fallisce e i ladri tornano sul posto per riprendere l’esplosivo

A Leverano, due uomini hanno tentato di svaligiare un bancomat della Bcc in piazza Fontana. Il tentativo è fallito e i ladri sono tornati sul posto per recuperare l’esplosivo. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto, che si è verificato all’esterno dello sportello automatico. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per le verifiche del caso.

Il tentativo messo in atto ai danni dello sportello dell'istituto di credito Bcc di Leverano, che si affaccia su piazza Fontana. Ricercati dai carabinieri in cinque, a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta di colore nero LEVERANO – Fallisce il colpo ai danni del bancomat di Leverano. È accaduto all'esterno dello sportello automatico della Bcc di piazza Fonatana. Intorno alle 3 e mezzo della notte, cinque individui hanno raggiunto l'istituto di credito a bordo di una Alfa Romeo Giulietta di colore nero. Tramite un palanchino, hanno inserito la cosiddetta "marmotta" nelle bocchette dell'erogatore di banconote. Ma il piano non è andato a buon fine, la deflagrazione non c'è stata e i malviventi hanno rinunciato al progetto.