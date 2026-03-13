Un uomo di nome Orazio Musumeci è salito sul palco prima di un comizio di Meloni a Milano senza essere fermato. La scena si è svolta davanti a un pubblico presente all’evento, mentre la leader stava per parlare. Nessuna altra persona è intervenuta immediatamente per fermare Musumeci, che ha espresso un commento riguardo alle dimissioni di Mattarella. La situazione si è conclusa senza ulteriori incidenti.

Un certo Orazio Musumeci è salito sul palco indisturbato prima di un comizio di Meloni a Milano, per regalarle un libro e fare uno strano annuncio Giovedì un uomo è salito sul palco del teatro Franco Parenti, a Milano, dove era in corso un comizio di Fratelli d’Italia in vista del referendum sulla riforma della magistratura. Lo ha fatto poco prima che parlasse la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a cui si è presentato («Musumeci, Orazio Maurizio») e a cui ha regalato un libro. Meloni, sorpresa, lo ha salutato e ringraziato. Poi lui ha detto, sempre rivolgendosi a lei, di aspettare «le dimissioni» del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - «Aspetto le dimissioni di Mattarella eh»

Articoli correlati

Leggi anche: Sale sul palco accanto a Meloni e le dice "Aspetto le dimissioni di Mattarella": identificato dalla Digos

Sale sul palco per parlare con Giorgia Meloni. "Aspetto le dimissioni di Mattarella": l'imbarazzo della premierMilano, momento imprevisto, questo pomeriggio al teatro Franco Parenti, durante la convention per il Sì: un uomo - poi identificato in Orazio...

«Aspetto le dimissioni di Mattarella». A Milano il fuoriprogramma che imbarazza Meloni

Una raccolta di contenuti su Aspetto le dimissioni di Mattarella eh

Temi più discussi: Aspetto le dimissioni di Mattarella. Il fuoriprogramma sul palco di Meloni; Sale sul palco accanto a Meloni e le dice Aspetto le dimissioni di Mattarella: identificato dalla Digos; Aspetto le dimissioni di Mattarella. A Milano il fuoriprogramma che imbarazza Meloni; Aspetto le dimissioni di Mattarella, la reazione di Giorgia Meloni davanti all'uomo sbucato sul palco: Identificato dalla Digos - Il video.

VIDEO | Aspetto le dimissioni di Mattarella: il signor Orazio e il fuori programma che spiazza MeloniLa premier ieri sera ha chiuso l’evento di FdI a Milano per il sì al referendum ma prima dell'inizio un uomo è salito sul palco imbarazzando la presidente del Consiglio ... dire.it

«Aspetto le dimissioni di Mattarella», Meloni in imbarazzo per il fuoriprogramma sul palco a MilanoL’evento per il Sì al referendum. L’espressione smarrita della presidente del Consiglio quando un uomo è salito sul palco ... video.corriere.it

Elude scorta e Digos e sale sul palco con Meloni: "Aspetto le dimissioni di Mattarella" x.com

Vi aspetto ad #aprilia il 14 marzo, alle ore 21 al Teatro Europa, con #DiarioDiUnTrapezista. Al termine dello spettacolo mi fermerò con chi vuole scambiare delle opinioni, stringere la mano, fare una foto, o firmare copia del libro edito da Bompiani. - facebook.com facebook