Aspettando la Festa del Papà con un laboratorio gratuito alla Lanterna di Genova

Domenica 15 marzo alle 15 gli Amici della Lanterna organizzeranno un laboratorio gratuito dedicato alle famiglie in vista della Festa del Papà. L’evento si terrà presso la Lanterna di Genova e sarà aperto a tutti coloro che vogliono partecipare. L’iniziativa mira a coinvolgere giovani e adulti in un’attività creativa e ludica prima della celebrazione.

In occasione della Festa del Papà domenica 15 marzo a partire dalle ore 15 gli Amici della Lanterna propongono un laboratorio gratuito adatto a tutta la famiglia. Un pomeriggio speciale, per scoprire la secolare storia della Lanterna in modo divertente e giocoso, ammirare la città dall’alto e festeggiare, con qualche giorno di anticipo, tutti i papà! Dopo una fantasiosa introduzione in rima, racconti illustrati e curiosità su Genova e il suo porto intratterranno le famiglie lungo tutto il percorso museale. Nel parco ai piedi del faro sarà il momento di scattarsi delle dolci foto a tema. I bimbi riceveranno uno speciale biglietto da completare e regalare al papà, come ricordo della giornata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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