Aspettando la Festa del Papà con un laboratorio gratuito alla Lanterna di Genova
Domenica 15 marzo alle 15 gli Amici della Lanterna organizzeranno un laboratorio gratuito dedicato alle famiglie in vista della Festa del Papà. L’evento si terrà presso la Lanterna di Genova e sarà aperto a tutti coloro che vogliono partecipare. L’iniziativa mira a coinvolgere giovani e adulti in un’attività creativa e ludica prima della celebrazione.
In occasione della Festa del Papà domenica 15 marzo a partire dalle ore 15 gli Amici della Lanterna propongono un laboratorio gratuito adatto a tutta la famiglia. Un pomeriggio speciale, per scoprire la secolare storia della Lanterna in modo divertente e giocoso, ammirare la città dall’alto e festeggiare, con qualche giorno di anticipo, tutti i papà! Dopo una fantasiosa introduzione in rima, racconti illustrati e curiosità su Genova e il suo porto intratterranno le famiglie lungo tutto il percorso museale. Nel parco ai piedi del faro sarà il momento di scattarsi delle dolci foto a tema. I bimbi riceveranno uno speciale biglietto da completare e regalare al papà, come ricordo della giornata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Articoli correlati
La Befana arriva alla Lanterna di Genova: laboratorio gratuito per famiglieMartedì 6 gennaio, alle ore 15, la Befana arriva alla Lanterna con un’attività dedicata ai più piccoli, ma interessante anche per i grandi, ricca di...
Festa di Carnevale alla Lanterna con laboratorio e pentolacciaIn occasione del Carnevale, domenica 8 febbraio a partire dalle ore 15 gli Amici della Lanterna propongono un laboratorio gratuito adatto a tutta la...
Tutto quello che riguarda Aspettando la Festa del Papà con un...
Temi più discussi: Pandora-Aspettando la Festa del Papà; Aspettando la Festa del Papà alla Lanterna, laboratorio gratuito per famiglie; Il 14 marzo in via Manin c’è il mercatino Aspettando la primavera; Aspettando la Festa della donna al Caffè letterario di Bra con Una donna nella notte polare.
Lavoretti Festa del Papà: 10 teneri fai da te da regalareSi avvicina il 19 marzo, la festa di San Giuseppe: largo a carta e colori per realizzare in casa bellissimi fai da te creativi per i papà. bimbisaniebelli.it
I regali a tema fashion per la Festa del papà: con un po’ di originalitàCalzini e cravatte ne avrà fin troppi? Pensiamo a qualcosa che possa risultargli gradito, ma anche sorprenderlo: ecco venti idee di tutti i tipi. style.corriere.it
Da voi che dolce si prepara alla festa del papà - facebook.com facebook