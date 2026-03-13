Giovedì 12 marzo 2026, la serata televisiva ha visto in testa la prima serata di Uomini e Donne, con un aumento di 97 mila spettatori rispetto alla scorsa settimana. Su Rai1, Don Matteo 15 ha totalizzato 3.501 milioni di ascolti. Altre trasmissioni hanno registrato risultati diversi, ma è il programma di Maria De Filippi a mantenere il primato nella classifica degli ascolti.

Nella serata di ieri, giovedì 12 marzo 2026, in total audience su Rai1 Don Matteo 15 ha ottenuto 3.501.000 spettatori, pari al 20.64% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit ha conquistato 2.009.000 spettatori con il 14.13% di share. Su Rai2, dopo la presentazione (476.000 – 2.29%), Ore 14 Sera ha intrattenuto 681.000 spettatori (5.02%). Su Italia1 Mission: Impossible – Dead Reckoning ha registrato 814.000 spettatori (5.57%). Su Rai3, dopo la presentazione (914.000 – 4.29%), Splendida Cornice ha raggiunto 1.057.000 spettatori (5.93%). Su Rete4, dopo la presentazione (807.000 – 3.85%), Dritto e Rovescio ha totalizzato 891.000 spettatori (7.04%). Su La7 Piazzapulita ha raccolto 989. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Giovedì 12 Marzo 2026. Uomini e Donne +97K) sempre in testa nella classifica

Articoli correlati

Ascolti TV Total Audience | Venerdì 6 Marzo 2026. Uomini e Donne in testa +97K segue Il Paradiso +63KNella serata di venerdì 6 marzo 2026, in total audience, il programma più seguito è stato The Voice Generations su Rai1, che ha catturato...

Ascolti TV Total Audience | Giovedì 15 Gennaio 2026. Uomini e Donne +97K, La Forza di una Donna +78KLa serata di giovedì 15 gennaio 2026 ha visto Rai1 conquistare la vetta degli ascolti grazie a Don Matteo 15, seguito da Canale5 con Forbidden Fruit...

Tutto quello che riguarda Total Audience

Temi più discussi: Ascolti Total Audience di martedì 10 marzo; Ascolti tv ieri sabato 7 marzo chi ha vinto tra Sanremo Top, C'è Posta per Te e In altre parole; Ascolti Total Audience di mercoledì 11 marzo; MasterChef Italia, ascolti da record per la vittoria di Teo.

Ascolti Total Audience di mercoledì 11 marzoNella rilevazione della Total Audience di mercoledì 11 marzo 2026 rilasciata da Auditel, la Rai fa registrare nella prima serata un ascolto di 8 milioni 217mila 995 spettatori, con il 38,8% di share. rai.it

Ascolti TV Sanremo 2026, seconda serata del 25 febbraio: ecco i dati auditelAscolti TV 25 febbraio: ecco di dati auditel della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, andata in onda in diretta su Rai 1. gay.it

La prima di #PechinoExpress è stata vista da 725 mila spettatori con il 3,3% di share con total audience. E' la puntata più vista di sempre su Sky. x.com

Ascolti TV Total Audience | Martedì 3 Marzo 2026. Como-Inter (+126K) cresce più di tutti - facebook.com facebook