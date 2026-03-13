Nella serata di giovedì 12 marzo 2026, su Rai1 Don Matteo 15 ha raccolto 3.465.000 spettatori, equivalenti al 20,7% di share. La stessa sera, Forbidden Fruit ha registrato un ascolto di 14,1%. I dati sono riferiti alla prima serata televisiva di quella data. La programmazione ha visto due produzioni di generi diversi competere per l’attenzione del pubblico.

Nella serata di ieri, giovedì 12 marzo 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.465.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.987.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 672.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Mission: Impossible – Dead Reckoning incolla davanti al video 809.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.050.000 spettatori (6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 885.000 spettatori (7.1%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 982.000 spettatori e il 7.5%. Su Tv8 Europa League – Nottingham Forest-Midtjylland ottiene 387.000 spettatori (2%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 615. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 12 Marzo 2026. Don Matteo vince senza strafare (20.7%), Forbidden Fruit 14.1%

Articoli correlati

Ascolti tv giovedì 12 marzo: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, PiazzapulitaAscolti tv giovedì 12 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì...

Ascolti TV | Giovedì 8 Gennaio 2026. Don Matteo 24.8%, Forbidden Fruit al 12.3%Nella serata di ieri, giovedì 8 gennaio 2026, la sfida del prime time ha visto Don Matteo 15 su Rai1 dominare con 4.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Don Matteo

Temi più discussi: Ascolti tv ieri (5 marzo): Raoul Bova travolge Checco Zalone, De Martino e Scotti sono pari, Belén Rodriguez va giù; Ascolti tv ieri giovedì 5 marzo chi ha vinto tra Don Matteo, Zalone, Masterchef, Ore 14, Del Debbio e Formigli; Ascolti TV ieri sera, 5 marzo 2026: chi ha vinto tra Don Matteo e Quo Vado?; Ascolti tv giovedì 12 febbraio, 'Don Matteo' vince il prime time.

Ascolti tv giovedì 12 marzo: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, PiazzapulitaAscolti tv 12 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti TV ieri sera, 12 marzo 2026: chi ha vinto tra Don Matteo e Forbidden Fruit?Ascolti TV: stravince Don Matteo 15 su RAI 1 con il 23% di share e quasi 4 milioni di spettatori. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, giovedì 15 gennaio 2026. msn.com

Anche noi Giulia. Anche noi! Fate qualcosaaah!!! #DonMatteo15 #live #MezzanottiniForever - facebook.com facebook

E non con poca ansia si chiude anche questa nona puntata. Che cosa ne sarà di Maria E di Caterina e i #Mezzanottini Tante incognite che troveranno una risposta solo giovedì prossimo con il finale di stagione di #DonMatteo15... Non mancate x.com