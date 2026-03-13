ascolti tv del 12 marzo don matteo 15 non ha rivali e de martino si difende

Il 12 marzo, la serata televisiva ha visto dominare il pubblico con la messa in onda di Don Matteo 15 su Rai 1. La serie, ancora una volta, ha ottenuto ascolti elevati, lasciando indietro tutte le altre trasmissioni della serata. Nel frattempo, il conduttore ha risposto alle critiche, difendendo la sua presenza in televisione. La scena televisiva di quel giovedì si è concentrata principalmente su queste due questioni.

Il giovedì sera televisivo ha un unico vero protagonista, la serie di Rai 1, Don Matteo 15. Quando Don Massimo (Raoul Bova), in compagnia del maresciallo Cecchini (Nino Frassica), del maresciallo Provvedi (leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri ), Giulia ( leggi la nostra intervista a Federica Sabatini ) e il capitano Martini (Eugenio Mastrandrea), va in scena non ce n’è per nessuno. Canale 5 ha risposto con una puntata di Forbidden Fruit. Mentre su Rete 4 è andato in onda Dritto e Rovescio con un’intervista a Matteo Salvini e su Italia 1 il film Mission Impossible Dead Reckoning Parte uno. Su Rai 2 è stato trasmesso Ore 14 sera mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Splendida Cornice dove Geppi Cucciari ha ospitato Jovanotti. 🔗 Leggi su Dilei.it

