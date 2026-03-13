ASCOLTI TV 12 MARZO 2026 | DON MATTEO FORBIDDEN FRUIT

Il 12 marzo 2026, gli spettatori hanno seguito diverse trasmissioni in televisione. Don Matteo 15 è stata trasmessa, insieme a Forbidden Fruit e ai programmi di attualità. I dati sugli ascolti mostrano quale di queste produzioni ha riscosso maggiore attenzione tra il pubblico, offrendo un quadro delle preferenze televisive di quella serata.

ASCOLTI TV 12 MARZO 2026 • GIOVED Ì •. Gli ascolti tv di giovedì 12 marzo 2026 con Don Matteo 15, Forbidden Fruit e i talk di attualità. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Don Matteo 15 – x TC – x G – x O – x Don Matteo 15 – x Porta a Porta + L’Eredità – x + x. 🔗 Leggi su Bubinoblog

