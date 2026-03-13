Ascoli parola al diesse Patti | Una settimana da sogno

Il direttore sportivo dell’Ascoli ha commentato l’andamento della squadra, definendo la settimana appena conclusa come “da sogno”. Nonostante l’entusiasmo cresca tra tifosi e giocatori, Patti ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione nelle prossime sei partite, dato che il margine di errore sarà molto ridotto per rincorrere la capolista.

Ascoli, l’entusiasmo è alle stelle, ma Matteo Patti predica calma e concentrazione massima. Per provare la rincorsa sulla capolista il margine di errore sarà praticamente pari a zero in queste ultime 6 uscite. Il direttore sportivo del Picchio nella giornata di ieri ha voluto commentare il finale di campionato che attende la squadra. Gli uomini di Tomei, dopo l’incredibile serie di risultati, si avviano ad affrontare la trasferta di Gubbio per poi rispettare un turno di riposo. Alla ripresa ecco lo scontro diretto in casa dell’ Arezzo dove i bianconeri si giocheranno i propri sogni di promozione diretta. "Abbiamo vissuto una settimana intensa, quasi da sogno, è stato tutto molto bello – commenta il diesse -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli, parola al diesse Patti: "Una settimana da sogno" Articoli correlati Da Patti a Patti-Tindari? Il cambio del toponimo affidato ad un referendumVerrà avviato un passaggio preliminare considerato imprescindibile: l’apertura di un confronto pubblico diffuso, attraverso forum e assemblee... Ravenna, si apre una settimana decisiva. Dopo la Pianese c’è l’Ascoli per sperareInizia una settimana a dir poco decisiva per le sorti del Ravenna che domani gioca con la Pianese, settimana e lunedì con l’Ascoli, secondo come i...